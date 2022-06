Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Kirchhasel/ Rudolstadt (ots)

Am Freitag, den 03.06.2022, kam es in Kirchhasel bzw. Rudolstadt zu einer Verkehrsunfallflucht, sodass nun Zeugen gesucht werden. Den Angaben der Renault-Fahrerin zufolge parkte sie im Laufe des Vormittags auf mehreren Parkplätzen im Raum Rudolstadt und vermutet dort einen Zusammenstoß durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer. Sowohl am Getränkehandel Lidl in der Frenzelstraße in Rudolstadt als auch am Getränkehandel Saaletal in Kirchhasel parkte die Frau ihren PKW und stellte den Sachschaden am Folgetag fest, sodass die genaue Unfallörtlichkeit nicht abschließend bekannt ist. Der blaue Renault Twingo wurde am vorderen rechten Kotflügel, bzw. Stoßfänger - offensichtlich beim Ein-oder Ausparken - beschädigt. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Es wurde roter Farbabrieb am Fahrzeug der Geschädigten festgestellt. Zeugen werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst in Saalfeld zu melden.

