Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht: Zusammenstoß mit Fahrschulauto auf Norma-Parkplatz

Saalfeld (ots)

Am gestrigen Dienstagnachmittag kam es auf dem Norma-Parkplatz in der Kulmbacher Straße in Saalfeld zu einer Verkehrsunfallflucht, sodass nun Zeugen gesucht werden. Gegen 13:15 Uhr parkte eine junge Fahrschülerin im Rahmen ihrer Fahrprüfung auf dem Parkplatz ein und rangierte in diesem Zusammenhang. In diesem Moment befuhr eine bislang unbekannte Verkehrsteilnehmerin ebenfalls den Parkplatz und stieß offensichtlich mit dem Hyundai I30 der Fahrschule zusammen, sodass Sachschaden an dem Fahrzeug entstand. Die unfallbeteiligte Fahrerin entfernte sich jedoch anschließend unerkannt von der Örtlichkeit. Den Aussagen der PKW-Insassen zufolge könnte es sich beim gegnerischen Unfallfahrzeug um einen silbernen Smart oder ähnliches gehandelt haben, welcher durch eine ältere, weibliche Person gefahren wurde. Zeugen als auch die gesuchte Unfallgegnerin, werden dringend gebeten, sich zur weiteren Klärung beim Inspektionsdienst in Saalfeld unter 03671- 560 zu melden.

