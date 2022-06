Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfalllfucht mit verletzter Frau gesucht

Neuhaus am Rennweg (ots)

Am gestrigen Nachmittag wurde eine 45-jährige Frau in Neuhaus am Rennweg offensichtlich angefahren und schließlich am Fahrbahnrand liegend durch Passanten bemerkt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge kam es kurz nach 16:00 Uhr im Bereich des Kirchweges in Neuhaus am Rennweg zu einer Kollision zwischen der Fußgängerin mit einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer. In der Folge wurde die Frau schwer verletzt durch Passanten gefunden, konnte jedoch keine sachdienlichen Angaben zum möglichen Zusammenstoß machen. Bei der anschließenden Behandlung im Krankenhaus wurden Verletzungssymptome festgestellt, welche das vermutete Szenario des Verkehrsunfalles untermauerten. Zeugen, welche Hinweise jeder Art in diesem Zusammenhang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sonneberg zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell