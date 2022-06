Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht an Wohnwagen gesucht

Saalfeld/ Gorndorf (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 25.05.2022, 14:00 Uhr, bis Freitag, 27.05.2022 15:30 Uhr, kam es Am Lerchenbühl in Saalfeld zu einem Verkehrsunfall mit anschließendem Unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Der Geschädigte parkte seinen Pkw Nissan mit angehängten Wohnwagen in der gekennzeichneten Parkfläche Höhe des Wohnblockes Nr. 2 - 8 auf der rechten Fahrbahnseite in Richtung Lendenstreichstraße ab. Im angegebenen Zeitraum beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer, den Unfallspuren zufolge vermutlich ein Kleintransporter, beim Vorbeifahren mit seinem Außenspiegel die Seitenwand und das Seitenfenster des Wohnwagens. Zeugen werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst in Saalfeld zu melden.

