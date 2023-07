POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: Garagenbrand im Finkenweg

Ludwigsburg (ots) - Nachdem es am Dienstag (18.07.2023) gegen 17.15 Uhr in der Kleinbottwarer Straße in Steinheim an der Murr zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen einem 58 Jahre alten Mann und einer 19-jährigen Frau gekommen ist, sucht der Polizeiposten Steinheim an der Murr Zeugen. Bei dem Mann und der Frau handelt es sich um Vater und Tochter. Beide ...

