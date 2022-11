Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Zeugen gesucht

St. Wendel (ots)

Bereits am 16.11.2022 ereignete sich in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 15.45 Uhr auf dem Parkdeck des Globusmarktes "am Wirthembösch" ein Verkehrsunfall. Der verantwortliche Fahrzeugführer war mit seinem PKW gegen den PKW der Geschädigten gestoßen und hatte sich im Anschluss von der Örtlichkeit entfernt. Der Fahrer sei zuvor sogar noch ausgestiegen. Zwei Zeugen hatten dies beobachtet und die Geschädigte über Lautsprecher ausrufen lassen. Die hier vorliegende Suche richtet sich genau an diese beiden Zeugen. Sie werden gebeten sich bei der Polizei in St. Wendel unter 06851/8980 zu melden.

