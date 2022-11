Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Diebstahl von Baumaschinen aus Transporter

St. Wendel (ots)

Im Tatzeitraum von Donnerstag, dem 17.11.2022, bis Montag, dem 21.11.2022, begab sich bislang unbekannte/r Täter auf ein Firmengelände am Harschberger Hof zwischen St. Wendel und Winterbach, wo er/sie sich an einem Transportfahrzeug zu schaffen machte. Aus dem Fahrzeug entwendete der/die Täter ca. 20 Baumaschinen der Marke Bosch. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben könnten. Hinweise telefonisch unter der 06851/898-0 oder per mail an pi-st-wendel@polizei.slpol.de

