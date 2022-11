Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Scheibe an PKW eingeschlagen

St. Wendel (ots)

Im Verlauf des Wochenendes wurden wie bereits berichtet mehrere Fahrzeuge auf dem Parkplatz an der Bahntrasse in der Tholeyer Straße in St. Wendel angegangen. Hier gegenständlich ist nun ein roter Mercedes, der ebenfalls beschädigt wurde. Die unbekannten Täter schlugen eine Scheibe ein und konnten so ins Fahrzeuginnere gelangen. Über etwaiges Diebesgut kann bislang keine Auskunft gegeben werden. Die Polizei in St. Wendel bittet erneut darum, dass Zeugen die Hinweise geben können sich zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell