POL-LB: BAB 81/Ammerbuch: Sattelzuglenker soll Verkehrsteilnehmende genötigt haben

Ludwigsburg (ots) - Am Mittwochmorgen (19.07.2023), gegen 10.00 Uhr, traf eine 71 Jahre alte Frau auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Jahnstraße in Waldenbuch auf einen Betrüger, wie sie im Nachhinein feststellen musste. Der unbekannte Täter gab vor für eine Hilfsorganisation für gehörlose Menschen Spenden zu sammeln. Die 71 Jahre alte Frau übergab Bargeld an den Mann und recherchierte im Anschluss selbst ...

