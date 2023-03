Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Radfahrer mit Kind gestürzt

Lahr (ots)

Mit fast zwei Promille Atemalkohol befuhr am Samstagnachmittag ein 33-jähriger Fahrradfahrer einen Radweg entlang der Breisgaustraße in Lahr. Dabei transportierte er gegen 17 Uhr ein Kind auf der Lenkstange des Velos. Das mitfahrende Kind geriet dabei offenbar mit einem Fuß in die Speichen des Rades und das Gespann stürzte. Beide Personen wurden verletzt und in eine Klinik eingeliefert. Eine Blutentnahme wurde beim 33-Jährigen durchgeführt, ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Die genaue Unfallursache ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

/BMB

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell