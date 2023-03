Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Überwältigt

Offenburg (ots)

Nach einem Vorfall am Freitagvormittag in einer Wohnung in der Walnußallee haben die Beamten des Polizeireviers Offenburg ein Ermittlungsverfahren gegen einen Mann eingeleitet. Gegen 11:20 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Notrufe ein, dass der Tatverdächtige auf dem Balkon der Wohnung eine Angehörige angreifen würde. Mit mehreren im Einsatz befindlichen Streifen konnte der Mann kurz nach 11:30 Uhr überwältigt werden. Hierbei leistete er Widerstand gegen die einschreitenden Polizeibeamten, wodurch ein Beamter leicht verletzt wurde. Die Frau erlitt durch den Angriff des Verwandten offenbar leichtere Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst versorgt. Der Mann wurde im Anschluss in eine Fachklinik überstellt.

/rs

