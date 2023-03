Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kleidercontainer angezündet

Erfurt (ots)

Am heutigen Tag musste die Feuerwehr bereits in den frühen Morgenstunden im Erfurter Süden zum Einsatz kommen. Im Ortsteil Wiesenhügel hatten Unbekannte zwei Kleidercontainer in Brand gesetzt. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr blieb es glücklicherweise nur bei Sachschaden an den Containern. Dieser wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell