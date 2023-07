Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Unfall in der Merklinger Straße - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Leonberg sucht Zeugen, die am Mittwoch (19.07.2023) gegen 12.00 Uhr in der Merklinger Straße im Einmündungsbereich zur Grabenstraße in Weil der Stadt einen Unfall beobachtet haben. Auf dem dortigen Rechtsabbiegestreifen soll ein 48 Jahre alter LKW-Lenker gewartet haben, während sich auf dem Linksabbiegestreifen ein 75-jähriger Mazda-Fahrer befand. Dieser habe beim Vorbeifahren den LKW, ein Kipper, gestreift und so einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro hinterlassen. Der 75-Jährige sei dann allerdings weitergefahren. Die hinzugerufene Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

