Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Mitarbeiter des städtischen Vollzugsdiensts haben den richtigen Riecher - Polizei ermittelt wegen Drogenhandels

Ludwigsburg (ots)

Ein 32 und ein 36 Jahre alter Mitarbeiter der Stadt Bietigheim-Bissingen hatten am Dienstagnachmittag (18.07.2023) den richtigen Riecher, als sie gegen 16.00 Uhr das Parkhaus in der Turmstraße in Bietigheim-Bissingen überprüften. Nachdem sie auf dem obersten Parkdeck angekommen waren, nahm ein Jugendlicher, der sich dort aufhielt, die Beine in die Hand und flüchtete. Die beiden Mitarbeiter blieben dem Jugendlichen jedoch auf den Fersen und stellten ihn am Ausgang des Parkhauses. Als die Vollzugsdienstmitarbeiter bei dem 15-Jährigen vermeintliche Drogen feststellten, alarmierten sie die Polizei. Ein Polizeibeamter und seine Kollegin übernahmen die weiteren Maßnahmen. Die Durchsuchung der Bauchtasche des Teenagers förderte letztlich mehrere vermutlich zum Verkauf vorbereitete Portionen Cannabis sowie einen dreistelligen Bargeldbetrag zu Tage. Im weiteren Verlauf wurden das vom Tatverdächtigen bewohnte Zimmer sowie weitere Räume durchsucht. Das Handy sowie die weiteren Beweismittel wurden beschlagnahmt. Im Anschluss wurde der Jugendliche in die Obhut seiner Mutter übergeben. Die Ermittlungen dauern an.

