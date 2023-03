Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Auffahrunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen

Attendorn (ots)

Am Donnerstag (09.03.2023) kam es um 16:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L512 im Bereich Hohen Hagen. Vier Autos und ein Kleintransporter befuhren die Straße in Fahrtrichtung Olpe. Als der Fahrer des vorausfahrenden Kleintransporters verkehrsbedingt abbremsen musste, kam es in der Folge zu einem Auffahrunfall mit den fünf beteiligten Fahrzeugen. Insgesamt vier Fahrzeuginsassen erlitten durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Hiervon wollte sich eine Person eigenständig in ärztliche Behandlung begeben. Drei Verletzte wurden mit dem Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Es entstand Sachschaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Während der Unfallaufnahme wurde die L512 zeitweise komplett gesperrt.

