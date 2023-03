Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Vorsicht! Trickbetrüger rufen an!

Kreis Olpe (ots)

Im gesamten Kreisgebiet haben unbekannte Täter am Donnerstag (09.03.2023) mehrfach versucht, mithilfe verschiedener Telefonbetrugsmaschen an Geld und Wertgegenstände von Bürgerinnen und Bürgern zu kommen.

In vielen Fällen gaben sich die Täter als Familienmitglied aus. Es wurde vorgegeben, in einer Notsituation zu sein und dass eine Kaution bezahlt werden müsste. Die Betroffenen wurden dann aufgefordert Bargeld, Schmuck und andere Wertgegenstände an den Anrufenden zu übergeben.

Mittlerweile wählen Täter nicht nur Telefonanrufe, sondern auch andere Kommunikationswege, wie zum Beispiel den Messenger-Dienst-WhatsApp. Damit Trickbetrüger keinen Erfolg haben, ist die Aufklärung über die verschiedenen Varianten des Enkeltricks und weiterer Betrugsmaschen, wie zum Beispiel der "Falsche Polizeibeamte", enorm wichtig. Häufig sind ältere Menschen Zielgruppen dieser Betrüger.

Generell rät die Polizei bei solchen Anrufen:

- Legen Sie sofort auf. - Melden Sie den Sachverhalt der Polizei. - Nehmen Sie ggf. Kontakt zu den angeblich betroffenen - Familienmitgliedern auf.

Zusätzlich ist es wichtig, nicht nur selber für diese Betrugsmasche sensibel zu sein, sondern auch das nähere Umfeld, wie Freunde, Familie und Bekannte zu informieren. Weitere Präventionstipps erhalten Interessierte unter dem folgenden Link: https://polizei.nrw/artikel/der-enkeltrick.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell