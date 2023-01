Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Rollstuhlfahrer entblößt sich in der Bahn

Kassel (ots)

Wegen des Verdachts exhibitionistischer Handlungen in einer Regionalbahn von Fulda in Richtung Kassel, ermittelt seit gestern die Bundespolizei in Kassel.

Als tatverdächtig gilt ein bislang unbekannter Rollstuhlfahrer. Der Mann soll sich am vergangenen Mittwochabend (11.1.) in einer Cantusbahn entblößt haben. Reisende meldeten den Vorfall bei der Ankunft im Kasseler Hauptbahnhof an den Lokführer. Der Rollstuhlfahrer sei bereits in Wilhelmshöhe ausgestiegen.

Zeugen gesucht

Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell