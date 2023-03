Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Diesel aus Traktor abgezapft

Olpe (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Samstag (04.03.2023) und Donnerstag (09.03.2023) ca. 70 Liter Dieselkraftstoff aus einem Traktor abgezapft. Der Traktor war in der Straße "Im Großen Garten" auf einem Grundstück in einer Garage abgestellt. Die Täter verschafften sich zuvor Zutritt zur Garage, um anschließend den Kraftstoff aus dem Fahrzeug abzupumpen. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Tel.-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

