Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Grafenau-Döffingen: 14-Jähriger in Unfallflucht verwickelt

Ludwigsburg (ots)

Wegen Unfallflucht ermittelt das Polizeirevier Sindelfingen gegen einen 14 Jahre alten Jugendlichen, der am Donnerstag (20.07.2023) gegen 15.25 Uhr in der Straße "Im Mittelbühl" in Döffingen in einen Unfall verwickelt war. Der Jugendliche, der mit seinem Roller aus Richtung Maichinger Straße kam, folgte im Bereich einer Verkehrsinsel vor einem Kindergarten nicht der vorgeschriebenen Fahrtrichtung, sondern wollte die Insel vermutlich über die Gegenspur umfahren. Hierbei geriet er wohl ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Suzuki, der vor dem Kindergarten geparkt war. Zunächst ergriff der 14-Jährige die Flucht, stellte sich jedoch wenig später im Beisein seiner Mutter bei der Streifenwagenbesatzung, die den Unfall vor Ort aufnahm. Der Jugendliche ist weder im Besitz einer Fahrerlaubnis noch ist der Roller zugelassen. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell