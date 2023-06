LPI-SHL: Vorfahrt missachtet

Meiningen (ots) - Eine 15-Jährige verunfallte Dienstagvormittag(06.06.2023) gegen 11:00 Uhr mit ihrer Simson am Rohrer Berg in Meiningen. In einer Kurve kam sie mit ihrem Zweirad auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Peugeot, welcher aus Richtung Meiningen kam. Die junge Fahrerin erlitt schwere, jedoch keine lebensbedrohlichen Verletzungen und kam mit dem Rettungswagen ins Klinikum. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

