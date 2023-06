Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Doppelte Blutentnahme

Kaltennordheim (ots)

Ein besorgter Bürger meldete in der Nacht zu Mittwoch einen Pkw im Bereich Kaltennordheim, da ihm dieser aufgrund seiner auffälligen Fahrweise Sorgen bereitete. Im Rahmen der Fahndung konnte der Fahrzeugführer an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Im Gespräch gab er an zuvor mit dem Auto unterwegs gewesen zu sein. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als ein Promille. Da der Fahrer angab erst nach Fahrtende Alkohol getrunken zu haben, ordneten die Beamten eine doppelte Blutentnahme an, um den tatsächlichen Alkoholwert zur Tatzeit ermitteln zu können. Ferner stellten sie den Führerschein sicher und fertigten eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

