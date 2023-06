LPI-SHL: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Untermaßfeld (ots) - Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht zu Montag ein Starkstromkabel, welches in der Teichstraße in Untermaßfeld über die Fahrbahn ausgerollt war. Die Unbekannten entfernten den Überfahrschutz und warfen diesen an den Fahrbahnrand. Anschließend durchtrennten sie das Kabel und richteten somit einen Sachschaden von ca. 300 Euro an. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 03693 591-0 entgegengenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

