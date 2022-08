Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung zu scherem Verkehrsunfall am 14.08.22 bei Inzigkofen.

Inzigkofen (ots)

Vorfahrt missachtet - Motorradfahrer wird schwer verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntag gegen 18.00 Uhr bei Inzigkofen. Der 28jährige Lenker eines Sprinters bog von der Donautalstraße in die bevorrechtige L 277 ein und übersah dabei ein aus Richtung Sigmaringen kommendes Motorrad. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch der 43jährige Motorradfahrer über die Motorhaube des Sprinters hinweg auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurde. Er zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Ulm geflogen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von ca. 20000 Euro. Die L 277 war für die Dauer der Unfallaufnahme bis 20.00 Uhr voll gesperrt. Gegen den Fahrer des Sprinters wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell