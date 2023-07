Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Polizei bekommt es mit jungen, rabiaten Ladendieben zu tun

Ludwigsburg (ots)

Eine 13- und eine 18-Jährige sowie ein 14-Jähriger versuchten am Donnerstag gegen 19.25 Uhr in Böblingen einen Elfjährigen aus einem Streifenwagen zu befreien. Dieser sollte zur Personalienfeststellung zum Polizeirevier gebracht werden, da er im Verdacht steht, an einem Ladendiebstahl beteiligt gewesen zu sein. Der Elfjährige und der 14-Jährige waren zuvor gegen 18.25 Uhr von einem Ladendetektiv dabei beobachtet worden, wie sie gemeinschaftlich aus einem Drogeriemarkt in einem Einkaufszentrum in der Wolfgang-Brumme-Allee ein Parfüm entwendeten. Sie waren in Begleitung der 13- und der 18-Jährigen, die außerhalb des Geschäfts warteten.

Als sich der Elfjährige im Streifenwagen befand, riss die 13-Jährige eine Fahrzeugtür aus und versuchte gemeinsam mit der 18-Jährigen und dem 14-Jährigen, den Jungen aus dem Pkw zu ziehen. Dies misslang, worauf der 14-Jährige gegen den Streifenwagen trat und flüchtete. Er konnte kurz darauf von einem 23 Jahre alten Polizeibeamten vorläufig festgenommen werden. Hierbei leistete er erheblichen Widerstand.

Die vier Tatverdächtigen wurden letztlich alle zum Polizeirevier Böblingen gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Minderjährigen in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigen übergeben. Die 18-Jährige wurde ebenfalls auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen unter anderem wegen Diebstahls und Widerstands gegen Polizeibeamte dauern an.

