POL-LB: Aidlingen: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Jugendlichen

Am Freitagnachmittag gegen 16:20 Uhr ereignete sich an der Bushaltestelle Calwer Straße / Schallenbergstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 15-jähriger Fußgänger schwer verletzt wurde. Der Fußgänger überquerte die Fahrbahn hinter einem mit Warnblinklicht wartenden Linienbus ohne auf den Verkehr zu achten. Die 59-jährige Fahrerin eines Hyundai erkannte den Jugendlichen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zu spät und erfasste diesen trotz eingeleiteter Bremsung mit dem linken vorderen Fahrzeugeck. Der Fußgänger wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und durch den Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von etwa 1.500,- Euro.

