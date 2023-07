POL-PDMT: Flächenbrand eines Feldes

Montabaur-Reckenthal (ots) - Am Sonntag, den 02.07.2023 in der Zeit von 01:30 Uhr bis 02:30 Uhr kam es an der Grillhütte in Montabaur-Reckenthal zum Diebstahl eines schwarzen Mountain-Bikes. Das Fahrrad wurde vom Besitzer ca. 50m vor der Grillhütte mit einem Fahrradschloss an einer Laterne befestigt. Sowohl das Fahrrad wie auch das Schloss wurden von einem unbekannten Täter entwendet. Der linke Bremshebel des Fahrrades ...

