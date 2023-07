Feuerwehr der Stadt Arnsberg

FW-AR: Tödlicher Unfall in Holzener Steinbruch

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Arnsberg (ots)

Am gestrigen Tag ist es gegen Mittag zu einem tödlichen Unfall in einem Holzener Steinbruch gekommen. Ein Muldenkipper ist einen Abhang hinuntergestürzt. Die Feuerwehr Arnsberg wurde sofort mit zahlreichen Kräften der Löschgruppe Holzen, des Löschzuges Herdringen und der Hauptamtlichen Kräfte zur Einsatzstelle alarmiert. Aufgrund der möglichen starken Verletzungen wurde zusätzlich der Rettungshubschrauber Christoph Dortmund hinzugerufen. Dieser Hubschrauber kann als einer von wenigen eine Menschenrettung mittels Seilwinde durchführen. Die Zusammenarbeit zwischen Rettungskräften und der Firma klappte sehr gut. So konnte die Einsatzstelle sehr schnell erreicht werden, auch wurde beim Transport von Material mit Spezialfahrzeugen unterstützt. Leider waren die von Mitarbeitern direkt eingeleiteten Rettungsmaßnahmen und die umfangreiche Behandlung der Person durch Rettungsdienst und Feuerwehr nicht erfolgreich.

Original-Content von: Feuerwehr der Stadt Arnsberg, übermittelt durch news aktuell