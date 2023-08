Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bei Auseinandersetzung verletzt

Stuttgart-Mitte (ots)

Bei einer Auseinandersetzung am Schlossplatz zwischen mehreren Personen ist am Donnerstagabend (10.08.2023) ein 22 Jahre alter Mann verletzt worden. Polizeibeamte, die am Schlossplatz unterwegs waren, bemerkten gegen 21.00 Uhr die Auseinandersetzung, bei der die Beteiligten kurz darauf flüchteten. Die Polizisten fahndeten nach den Flüchtenden und nahmen sieben Tatverdächtige im Alter zwischen 18 und 21 Jahren vorläufig fest. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Die Hintergründe der Tat und die einzelnen Tatbeteiligungen sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

