POL-PPWP: Kabel von Baustelle gestohlen

Kaiserslautern (ots) - Wegen Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt die Polizei gegen einen 18-jährigen Mann aus dem Stadtgebiet. Ein Zeuge rief am Dienstag gegen 22 Uhr die Polizei, da er gerade eine Gruppe in der Eisenbahnstraße beobachtete, wie sie vor zwei Männern davon lief. Einer der Männer habe dabei eine Schusswaffe in der Hand gehalten. Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen aus und traf den 18-Jährigen und seinen Begleiter in der ...

