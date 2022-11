Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Diebstahl aus Zigarettenautomat - Zeugensuche

Schönau v.d. Walde (Landkreis Gotha) (ots)

Ein oder mehrere Unbekannte machten sich zwischen dem 17.11.2022 und dem 24.11.2022 an dem Zigarettenautomat in der Ortsstraße zu schaffen. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Nach aktuellen Erkenntnissen konnten die Täter kein Beutegut entwenden. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen der Tat. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0291277/2022) entgegengenommen. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell