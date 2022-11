Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Smartphones gestohlen - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Gestern, gegen 13.00 Uhr entwendete ein derzeit Unbekannter aus zwei unterschiedlichen Handyläden in der Mühlhäuser Straße hochwertige Smartphones. Der Täter verwickelte die Verkäufer in ein Gespräch und nutzte einen unbeobachteten Moment für die Tat. Das Beutegut lag in beiden Fällen auf dem Verkaufstresen. Der Beuteschaden liegt insgesamt bei ca. 2.000 Euro. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: ca. 175cm - 180cm groß, ausländischer Phänotypus, dunkle Haare und ca. 30-40 Jahre alt. Er trug eine schwarze Winterjacke, schwarze Sneaker und eine schwarze Jeans. Die Polizei sucht in beiden Fällen Zeugen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0290195/2022) entgegen. (db)

