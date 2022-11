LPI-GTH: Auf die Gegenfahrbahn geraten

Gotha (ots) - Gestern Abend kam es in einem nicht genutzten Gebäude eines ehemaligen Autohandels in der Parkstraße gegen 17.00 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand. Das Gebäude befindet sich neben einem Bahngelände. Nach derzeitigem Erkenntnisstand entzündete sich Unrat, das Feuer griff in der Folge auf den Dachstuhl über. Die hinzugezogene Feuerwehr und das THW öffneten den Dachstuhl und löschten ...

