Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche zum tödlichen Verkehrsunfall

Nottleben (Landkreis Gotha) (ots)

Am Abend des 15.11.2022 ereignete sich auf der Kreisstraße (K18) zwischen den Ortschaften Nottleben und Ermstedt gegen 18.00 Uhr ein tödlicher Verkehrsunfall (vgl. PM vom 15.11.2022 - Fußgänger nach Unfall verstorben). Die Straße war zum Unfallzeitpunkt bereits wegen eines weiteren Verkehrsunfalls voll gesperrt. Hierdurch kam es zu Staubildungen in beide Richtungen. Die Polizei Gotha sucht nun Zeugen, die sich im Stau von Nottleben kommend in Richtung Ermstedt befanden und Wahrnehmungen zu einem Fußgänger, welcher von Ermstedt kommend in Richtung Nottleben lief, sowie zu einem rückwärtsfahrenden Transporter gemacht haben. Zudem sollen Fahrzeugführer gewendet und den Gegenverkehr aus Richtung Nottleben gewarnt haben. Diese Fahrzeugführer werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0282959/2022) zu melden. (db)

