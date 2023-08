Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfall in Freizeitgelände; Mutmaßlicher Rollerdieb geschnappt; Verkehrsunfälle; Einbrüche in Firmen

Sonnenbühl (RT): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Vermutlich nicht aufgepasst hat ein achtjähriges Mädchen, das am Mittwochnachmittag, gegen 16 Uhr, in einem Wagen auf der Bobbahn in Erpfingen unterwegs war. In der letzten Kurve bremste das Kind trotz entsprechender Beschilderung nicht rechtzeitig und fuhr auf einen Bob-Kart auf, der mit zwei Mädchen im Alter von sieben und zehn Jahren besetzt war und vor dem Tunnel anhalten musste. Alle drei Kinder wurden derzeitigen Erkenntnissen zufolge leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte die Mädchen nachfolgend vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus. Eine Überprüfung der Bahn und der Karts auf Mängel an der Beschilderung oder der Technik ergaben keinerlei Beanstandung. (cw)

Denkendorf / Ostfildern (ES): Mutmaßlicher Rollerdieb geschnappt

Ein rascher Fahndungserfolg gelang einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Esslingen mit der Festnahme eines mutmaßlichen Motorrollerdiebs am späten Mittwochabend in Denkendorf. Der Polizei wurde zunächst gegen 23.30 Uhr gemeldet, dass zwei Unbekannte in der Denkendorfer Straße in Nellingen einen Roller gestohlen hatten. Während der sofort eingeleiteten Fahndung wurde in der Uhlandstraße in Denkendorf ein weiterer versuchter Rollerdiebstahl gemeldet. Im Rahmen der daraufhin ausgeweiteten Fahndung, bei der neben sechs Streifenwagenbesatzungen auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kamen, konnte ein 17-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden. Der Jugendliche wurde nach Abschluss der Maßnahmen an seine Erziehungsberechtigten übergeben und sieht nun einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise von Zeugen entgegen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Telefonnummer: 0711/7091-3. (jp)

Filderstadt (ES): Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen

Ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro ist bei einem Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen am Mittwochnachmittag auf der Echterdinger Straße entstanden. Ein 23-Jähriger war kurz vor 15.30 Uhr mit einem Seat Ibiza in Richtung Ortsmitte Bernhausen unterwegs. Kurz vor dem Kreisverkehr bemerkte er zu spät, dass der Verkehr vor ihm stockte. Er prallte mit seinem Wagen ins Heck eines Dacia, der auf einen Audi A3 geschoben wurde, der noch eine Mercedes-Benz C-Klasse touchierte. Der 19 Jahre alte Lenker des Dacia zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Er benötigte jedoch keinen Rettungsdienst. Das Fahrzeug des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden. (ms)

Esslingen (ES): Vorfahrt missachtet

Mit einem Rettungswagen musste eine verletzte Pkw-Lenkerin nach einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in eine Klinik gebracht werden. Ein 28-Jähriger war kurz vor 17 Uhr mit einem Opel Corsa vom Goerdelerweg herkommend auf die Kennenburger Straße abgebogen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer von links kommenden, 86 Jahre alten VW-Lenkerin. Durch die Kollision wurde der Wagen der Seniorin nach links abgewiesen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf zirka 5.500 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen. (ms)

Dettingen (ES): Bei Sturz von Pedelec schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat eine Frau beim Sturz von ihrem Pedelec am Mittwochnachmittag in Dettingen erlitten. Die 63-Jährige war gegen 14.30 Uhr auf der Kirchheimer Straße unterwegs. Auf Höhe der Einmündung Römerstraße kam sie vermutlich aufgrund einer am Lenker hängenden Verpackung zu Fall. Die Frau musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. (ms)

Albstadt-Tailfingen (ZAK): In Verkaufsgeschäft und in Firmenkomplex eingebrochen

In ein Verkaufsgeschäft am Stadionplatz ist ein Unbekannter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen. Zwischen 23 Uhr und 5.45 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Firmenräumen, die er in der Folge durchsuchte. Soweit bislang bekannt ist, stieß er im Kassenbereich auf das Wechselgeld, das er mitgehen ließ. Möglicherweise ein und dieselben Täter dürften im gleichen Zeitraum in einen unweit entfernt gelegenen Firmenkomplex eingebrochen sein. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge drangen Unbekannte gegen 2.30 Uhr über ein Fenster gewaltsam ins Gebäude ein. Dort brachen sie in allen Stockwerken zahlreiche Türen auf und durchwühlten in den Büros die Schränke und Schubladen. Was verschlossen war, wurde gewaltsam aufgestemmt. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Allein der hinterlassene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Tailfingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

