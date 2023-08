POL-RT: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 70 Jahre altem Mann aus Kirchheim

Reutlingen (ots) - Bad Urach (RT): Einbruch in Wohnung Durch das Aufhebeln der Eingangstür ist ein Einbrecher in den vergangenen Tagen in eine Wohnung in der Eichhaldestraße gelangt. In der Zeit zwischen Montag, 17 Uhr, und Mittwoch, acht Uhr, drang der Täter gewaltsam in die Räume ein und suchte dort nach Stehlenswertem. Ersten Erkenntnissen zufolge entwendete er ...

