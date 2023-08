Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche in Kiosk und Wohnung; Essen auf Herd vergessen; Verkehrsunfall, Autos beschädigt

Bad Urach (RT): Einbruch in Wohnung

Durch das Aufhebeln der Eingangstür ist ein Einbrecher in den vergangenen Tagen in eine Wohnung in der Eichhaldestraße gelangt. In der Zeit zwischen Montag, 17 Uhr, und Mittwoch, acht Uhr, drang der Täter gewaltsam in die Räume ein und suchte dort nach Stehlenswertem. Ersten Erkenntnissen zufolge entwendete er unter anderem Schmuck. Der Polizeiposten Urach ermittelt. (jp)

Esslingen (ES): Essen angebrannt

In einem Wohnhaus in der Kolpingstraße ist am Mittwochvormittag Essen auf dem Herd in Brand geraten, wodurch Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan gerufen wurden. Mehrere Nachbarn bemerkten gegen 11.40 Uhr wie aus einer benachbarten Wohnung Rauch kam und brachten die dortige Bewohnerin ins Freie. Die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 22 Mann vor Ort war, konnte den Brand noch im Entstehen löschen und die Wohnung auslüften. Die Frau wurde im Anschluss vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. (jp)

Tübingen (TÜ): Fahrradfahrer gestürzt

Ein blockierendes Vorderrad könnte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Mittwochvormittag auf der Karlstraße ereignet hat. Ein 56-Jähriger befuhr gegen 10.20 Uhr mit seinem Fahrrad eine Unterführung in Richtung Europaplatz und kam alleinbeteiligt zu Fall. Mit einem Rettungswagen wurde der Verletzte anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. (jp)

Tübingen (TÜ): Mehrere Fahrzeuge beschädigt (Zeugenaufruf)

Ein Unbekannter hat von Dienstag auf Mittwoch in der Seelhausgasse mehrere geparkte Fahrzeuge angegangen. In der Zeit zwischen 16 Uhr und acht Uhr beschädigte der Täter wie bislang bekannt ist zwei abgestellte Autos, indem er die Rücklichter einschlug. Der Sachschaden an den Pkw wird derzeit auf mehrere tausend Euro geschätzt. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 zu melden. (jp)

Haigerloch (ZAK): In Freibadkiosk eingebrochen

In den Freibadkiosk in der Oberstadtstraße ist im Laufe der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen worden. Unbekannte Täter gelangten zwischen 19.50 Uhr und 6.45 Uhr zunächst auf das Gelände und machten sich daraufhin an dem dortigen Kiosk zu schaffen. Nachdem die Täter eine Registrierkasse samt mehreren hundert Euro Bargeld entwendet hatten, zogen sie unerkannt von dannen. Der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen unter der Telefonnummer 07471/9880-0 entgegen. (jp)

