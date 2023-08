Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Auseinandersetzungen; Mit Schreckschusswaffe geschossen; Einbrüche; Betrug erneut verhindert

Reutlingen (ots)

Bankmitarbeiter verhindert Betrug

Durch einen aufmerksamen Bankmitarbeiter ist am Dienstag erneut ein Betrug vereitelt worden. Erst am Montag hatte eine Bankangestellte in Hülben Verdacht geschöpft und eine Kundin vor einem Betrug bewahrt (siehe Pressemitteilung vom 08.08.2023/11.53 Uhr). Am Dienstagnachmittag wollte gegen 16 Uhr eine über 80 Jahre alte Frau in einem Geldinstitut in Reutlingen mehrere zehntausend Euro abheben. Sie hatte einen Anruf eines vermeintlichen Staatsanwalts erhalten, der ihr vorgaukelte, dass ihr Sohn einen Verkehrsunfall verursacht hätte. Um eine Untersuchungshaft zu umgehen, wurde sie aufgefordert, das Geld abzuheben. Der Bankmitarbeiter schöpfte Verdacht und verständigte die Polizei. Kurz darauf flog der Schwindel auf und die Seniorin konnte vor einem Schaden bewahrt werden. (ms)

Sonnenbühl (RT): In Einfamilienhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus in der Blumenstraße im Ortsteil Undingen ist ein Unbekannter in der Zeit von Montag auf Dienstag eingebrochen. Zwischen 18 Uhr und 16.45 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude und durchsuchte nachfolgend in sämtlichen Räumen die Schränke und Schubladen nach Wertvollem. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Spurensicherungsspezialisten der Kriminaltechnik kamen zur Unterstützung der Ermittlungen des Polizeipostens Alb vor Ort. (cw)

Lichtenstein (RT): Fahrradfahrer gestürzt

Ein schwerverletzter Radfahrer ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend auf der Straße Neubrunnen ereignet hat. Ein 48-Jähriger fuhr gegen 20 Uhr mit seinem Mountainbike in Richtung Honau und kam aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. In Folge des anschließenden Sturzes verletzte er sich schwer und kam mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Am Mountainbike entstand augenscheinlich geringfügiger Sachschaden. (jp)

Esslingen (ES): In Gaststätte eingebrochen

In eine Gaststätte in der Indexstraße in Oberesslingen ist am frühen Mittwochmorgen eingebrochen worden. In der Zeit von 00.40 Uhr bis 07.40 Uhr brachen ein oder mehrere Täter über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Lokal ein. Im Inneren wurde ein Geldspielautomat aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld mitgenommen. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf zirka 3.500 Euro. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Wolfschlugen (ES): Pferde verletzt (Zeugenaufruf)

Ein Pferdeschänder hat in den vergangenen Tagen sein Unwesen auf den Fildern getrieben. In der Zeit von Montag, 20 Uhr, bis Dienstag, 15 Uhr, verletzte der Unbekannte zwei Tiere, die in einem frei zugänglichen Stall zwischen Wolfschugen und Harthausen untergebracht waren. Die Besitzerin der Pferde bemerkte am Dienstagnachmittag mehrere Schnittverletzungen an den beiden Tieren. Die Verletzungen mussten von einer Tierärztin versorgt werden. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07022/9224-0 um Hinweise, wenn sich Personen verdächtig an Koppeln beziehungsweise Pferdeställen zu schaffen machen. (ms)

Kohlberg (ES): Akku in Brand geraten

Zum Brand eines Akkumulators mussten Feuerwehr und Polizei am Dienstagnachmittag in die Straße Im Grund in Kohlberg ausrücken. Im Dachgeschoss eines Wohnhauses war gegen 13.45 Uhr der Akku eines E-Bikes während des Ladevorgangs in Brand geraten. Aufgrund eines ausgelösten Rauchmelders wurde ein Bewohner auf das Feuer aufmerksam und beförderte das Gerät auf den Balkon. Den Brand konnte die Feuerwehr im Anschluss löschen. Es entstand ein Schaden in dem Zimmer sowie an der Fassade des Gebäudes. Über die Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor. Ersten Erkenntnissen nach wurde niemand verletzt. (ms)

Nürtingen (ES): Motorradfahrer gestürzt

Ein Fahrfehler könnte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Dienstagabend auf der B313 ereignet hat. Ein 58-jähriger Motorradfahrer befuhr gegen 19.50 Uhr die Bundesstraße aus Richtung Köngen kommend und kam alleinbeteiligt zu Fall. Mit einem Rettungswagen wurde der Schwerverletzte anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden am Motorrad wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. (jp)

Bempflingen (ES): Rauchentwicklung in Firma

Eine Rauchentwicklung in einer Firma hat am frühen Mittwochmorgen in der Weidachstraße für Aufregung gesorgt. Gegen fünf Uhr waren die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei alarmiert worden, weil in der Firma starker Rauch bemerkt worden waren. Ersten Erkenntnissen nach kam es hierzu wohl infolge eines technischen Defektes, wodurch ein Großteil des Gebäudes geräumt werden musste. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es weder zu Sach- noch zu Personenschäden. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte der Betrieb wiederaufgenommen werden. (jp)

Ostfildern-Nellingen (ES): Mit Schreckschusswaffe in die Luft geschossen

Wegen Verstößen gegen das Waffengesetz ermittelt das Polizeirevier Filderstadt gegen zwei 20 und 21 Jahre alte Männer nach einem Vorfall, der sich am Dienstagabend, gegen 18.30 Uhr, auf einer am Ortsrand von Nellingen über die L1192 führenden Fahrradbrücke ereignet hat. Ein Anrufer hatte der Polizei über Notruf mitgeteilt, dass dort eine Person Schüsse in die Luft in Richtung der Felder abgebe. Im Rahmen der sofortigen Überprüfung konnten die Beamten des Polizeireviers Filderstadt die beiden polizeibekannten Verdächtigen antreffen, die eine Schreckschusspistole bei sich hatten. Diese wurde beschlagnahmt. Nach ersten Erkenntnissen soll der 20-Jährige die zuvor von dem Zeugen wahrgenommenen Schüsse aus der dem 21-Jährigen gehörenden Waffe abgegeben haben.

Während Personen über 18 Jahre Schreckschusswaffen erlaubnisfrei erwerben und besitzen können, ist für das Führen in der Öffentlichkeit eine behördliche Erlaubnis in Form eines sogenannten "kleinen Waffenscheins" erforderlich. Wer dagegen verstößt, macht sich strafbar. Auch das Schießen mit einer Schreckschusswaffe in der Öffentlichkeit ohne Erlaubnis der Behörde ist verboten. Derartige Waffen sind aus der Distanz optisch von "scharfen" Schusswaffen nicht zu unterscheiden. Die meisten Personen, die so eine Waffe in der Öffentlichkeit führen, bedenken nicht, dass dies ein enormes Gefahrenpotenzial in sich birgt: Andere Personen und insbesondere polizeiliche Einsatzkräfte müssen davon ausgehen, dass ihr Gegenüber eine scharfe Waffe bei sich haben könnte. So mussten die Beamten am Dienstagabend auch mit gezogener Dienstwaffe einschreiten, bis feststand, dass keine Gefahr von den beiden jungen Männern ausging. Glücklicherweise waren die beiden Verdächtigen nach Ansprache durch die Polizei kooperativ und kamen den Anweisungen der Beamten nach.

Beide polizeilich bereits wegen verschiedener Delikte bekannte Heranwachsende sehen nun entsprechenden Anzeigen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz entgegen. Weil bei dem Jüngeren auch ein Joint aufgefunden wurde, wird gegen ihn zusätzlich wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. (ak)

Dotternhausen (ZAK): E-Bikes gestohlen (Zeugenaufruf)

Auf hochwertige E-Bikes hatten es offenbar Unbekannte abgesehen, die in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Billentalstraße und in der Kreuzwiesenstraße zwei Geräteschuppen und eine Garage aufgebrochen haben. Zwischen 20 Uhr und 6.50 Uhr gelangten die Diebe teils mit massiver Gewaltanwendung in die Schuppen bzw. die Garage. Dort suchten sie offenbar gezielt nach E-Bikes oder Pedelecs. Nach derzeitigem Stand stießen sie in einer Garage auf zwei Elektrofahrräder der Marke Stoll in mattschwarzer Lackierung und der Marke Propaine in petrolfarbener Lackierung, die sie mitgehen ließen. Der Wert des Diebesgutes wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Der Polizeiposten Schömberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise bitte an Telefon 07427/940030. (cw)

Haigerloch (ZAK): Handfeste Auseinandersetzung

Noch unklar sind die Hintergründe und der Ablauf einer Auseinandersetzung am Dienstagabend in der Edelmannstraße im Stadtteil Weildorf. Dort war es gegen 18.30 Uhr zu Streitigkeiten zwischen einem 40 Jahre alten Mann und mehreren unbekannten Personen gekommen. Diese Streitigkeiten mündeten schnell in Handgreiflichkeiten, bei denen eine Schaufel zum Einsatz gekommen sein soll. Der 40-Jährige verletzt sich hierdurch leicht und wurde nach medizinischer Behandlung und Versorgung durch den Rettungsdienst vor Ort entlassen. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (jp)

Balingen (ZAK): Radfahrer bei Unfall verletzt

Ein Radfahrer ist am Dienstagmittag auf einem Fußgängerüberweg in Balingen angefahren und verletzt worden. Ein 74-Jähriger war gegen 13.30 Uhr mit einem Renault auf der Lange Straße unterwegs. An einem Fußgängerüberweg kam es zur Kollision mit einem 63 Jahre alten Radfahrer, der den Zebrastreifen von einem Discounter herkommend fahrenderweise überquerte. Durch den Zusammenstoß mit dem Pkw erlitt der Radler so schwere Verletzungen, dass er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden musste. Der Mann hatte keinen Fahrradhelm getragen. Der Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. (ms)

Balingen (ZAK): Automaten aufgebrochen

In der Jahnstraße in Frommern sind am frühen Mittwochmorgen zwei Automaten gewaltsam geöffnet worden. In der Zeit von Mitternacht bis 08.15 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter mit einem Schachtdeckel einen Süßigkeiten-/sowie einen Tabakautomaten ein. Hieraus entwendete er Ware von geringem Wert. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell