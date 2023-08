POL-RT: Mutmaßliche Tatverdächtige nach Raubüberfall festgenommen (Nehren)

Reutlingen (ots) - Gasgeruch Gasgeruch in einem Einfamilienhaus hat am Montagnachmittag in der Frauenstraße für Aufregung gesorgt. Gegen 17.40 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, nachdem Bewohner den Geruch im Haus festgestellt hatten. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 16 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte zum ...

mehr