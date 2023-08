Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Randalierer; mehrere Diebstähle; verhinderter Betrug

Reutlingen (ots)

Gasgeruch

Gasgeruch in einem Einfamilienhaus hat am Montagnachmittag in der Frauenstraße für Aufregung gesorgt. Gegen 17.40 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, nachdem Bewohner den Geruch im Haus festgestellt hatten. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 16 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte zum Glück schnell Entwarnung geben. Eine durchgerostete Kartusche eines Gasgrills und das dabei ausgetretene Gas hatte für den Geruch gesorgt. Die Kartusche wurde von den Wehrleuten fachgerecht entsorgt. Schaden ist nicht entstanden. (cw)

Metzingen (RT): Badaustattung gestohlen (Zeugenaufruf)

Zahlreiche Duscharmaturen, Waschtischarmaturen mit Siphons, Handtuchhalter und Drückerplatten haben Unbekannte zwischen Montag, 24.07.2023, und Montag, 07.08.2023, aus einer Baustelle in der Reutlinger Straße gestohlen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge, wurden die bereits montierten Armaturen im genannten Zeitraum fachgerecht abmontiert und gestohlen. Der Wert der insgesamt etwa 70 Armaturen wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07123/924-0 um Hinweise. (cw)

Bad Urach (RT): Pkw contra Fußgängerin

Mit schweren Verletzungen musste eine 22 Jahre alte Fußgängerin nach einem Verkehrsunfall am Montagabend in eine Klinik gebracht werden. Eine 62-Jährige war gegen 22.30 Uhr mit ihrem BMW auf der Straße Beim Tiergarten unterwegs. Hier erfasste sie die Fußgängerin, die die Fahrbahn kurz nach einem Fußgängerüberweg überschritt. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden an dem Pkw wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. (jp)

Hülben (RT): Bankmitarbeiterin verhindert Betrug

Dank einer aufmerksamen Bankmitarbeiterin ist am Montagmittag ein Betrug vereitelt worden. Eine Frau aus Hülben hatte gegen 12.30 Uhr den Anruf eines vermeintlichen Gerichtsvollziehers vom Amtsgericht Stuttgart erhalten. Der Mann gab vor, dass sie an einem Gewinnspiel vor zwei Jahren teilgenommen hätte und hierbei jetzt Kosten und Gebühren in Höhe von 11.000 Euro entstanden sind. Weiterhin drohte der Anrufer der Frau, dass in den nächsten Tagen ein Gerichtsvollzieher bei ihr vorbeikommen würde, um das Geld einzukassieren. Wenn sie aber an einer außergerichtlichen Lösung Interesse hätte, könne sie diese Forderung durch eine Zahlung in Höhe von knapp 1.000 Euro abwenden. Derart eingeschüchtert ging die Frau zu ihrer Hausbank, um die Überweisung zu tätigen. Die Bankangestellte witterte jedoch den Betrug, machte ihre Kundin darauf aufmerksam, worauf diese dann Anzeige bei der Polizei erstattete. (ms)

Ostfildern (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Ein Schaden in Höhe von rund 25.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der K 1217 entstanden. Ein 86-Jähriger war gegen 14.30 Uhr auf der Kreisstraße von Scharnhausen herkommend in Richtung Kemnat unterwegs. Kurz nach der Häslacher Kurve flog dem Senior seinen Angaben nach eine Biene ins Gesicht. Daraufhin verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Verkehrszeichen. Der Pkw blieb letztendlich im Straßengraben stehen. Der 86-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Zur Unterstützung war die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. Der Golf musste von einem Abschleppwagen geborgen werden. Während der Unfallaufnahme wurde die K 1217 zweimal kurzzeitig voll gesperrt, wodurch es zu leichten Verkehrsbehinderungen kam. (ms)

Wolfschlugen / Sielmingen (ES): Lenkräder und Navi gestohlen

Auf die Lenkräder hatten es Unbekannte abgesehen, die in der Nacht von Sonntag auf Montag zwei in der Mozartstraße in Wolfschlugen geparkte BMW aufgebrochen haben. Zwischen 20 Uhr und 15.30 Uhr verschafften sich die Diebe jeweils über die Fenster gewaltsam Zugang zu den Fahrzeugen und bauten dort in der Folge jeweils die hochwertigen Multifunktionslenkräder aus. Bei einem weiteren in der Birkenstraße in Filderstadt-Sielmingen geparkten BMW X2 verschafften sich Diebe in der Nacht von Montag, 18 Uhr, bis Dienstag, 7.20 Uhr, gewaltsam Zugang und bauten dort neben dem Multifunktionslenkrad auch das Navigationssystem aus und ließen es mitgehen. Die Polizeireviere Nürtingen und Filderstadt haben in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und prüfen insbesondere auch, ob es einen Zusammenhang zwischen den Fällen gibt. (cw)

Großbettlingen (ES): Tankautomat aufgebrochen

Den Tankautomaten an der Tankstelle in der Nürtinger Straße haben Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag aufgebrochen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge dürften die Diebe gegen 2.45 Uhr den Automaten mit brachialer Gewalt aufgewuchtet und anschließend ausgeplündert haben. Soweit bislang bekannt ist, fiel den Tätern dabei nur ein geringer Bargeldbetrag in die Hände, den der hinterlassene Sachschaden von geschätzten 2.000 Euro um ein Vielfaches übersteigt. Der Polizeiposten Roßdorf hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Tübingen (TÜ): Verkehrsbehinderungen im Busverkehr (Zeugenaufruf)

Noch ungeklärt ist der Ablauf eines Zwischenfalls, der am Montagmittag zu erheblichen Behinderungen im Busverkehr in der Tübinger Innenstadt geführt hat. Derzeitigen Ermittlungen zufolge war es gegen 12.25 Uhr auf der Mühlstraße, im Bereich eines dort auf dem Geh-/Radweg parkenden Lieferwagens zu einer Berührung zwischen einem auf der Mühlstraße fahrenden Linienbus und einem 48 Jahre alten Pedelec-Fahrer gekommen. Verletzt wurde dabei niemand, allerdings entstand an Bus und Fahrrad ein Sachschaden von geschätzten 1.500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Hergang des Vorfalls machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 beim Polizeirevier Tübingen zu melden. (cw)

Tübingen (TÜ): Passanten beleidigt, bedroht und randaliert

Ein 51-Jähriger hat sich am Montagabend in der Mühlstraße gegenüber mehreren Passanten unflätig gezeigt und randaliert. Gegen 23 Uhr beleidigte der Mann zunächst eine 18-jährige Frau und bedrohte ihren 22-jährigen Begleiter. Im Anschluss beschädigte er einen Schaukasten einer Gaststätte wie auch die Seitenscheibe eines abgestellten Autos. Da der Mann daraufhin flüchten wollte, hielten ihn der Autobesitzer sowie sein 48-jähriger Begleiter bis zum Eintreffen der Polizei fest. Hierbei verletzten sich der Randalierer und der 48-Jährige leicht. Der Gesamtsachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Mann auf freien Fuß entlassen und sieht nun einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (jp)

Burladingen (ZAK): Heftig aufgefahren

Drei Leichtverletzte und ein Sachschaden in geschätzter Höhe von knapp 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag auf der Talheimer Straße ereignet hat. Ein 84-Jähriger war gegen 16.50 Uhr mit seinem VW Tiguan auf der Talheimer Straße in Richtung Talheim unterwegs. Zu spät erkannte er, dass auf Höhe der Tankstelle ein Renault Clio stand, dessen 63 Jahre alte Fahrerin nach links auf das Tankstellengelände einbiegen wollte, jedoch verkehrsbedingt anhalten und warten musste. Ungebremst krachte der VW ins Heck des Renaults, der durch die enorme Aufprallwucht mehrere Meter nach vorne geschleudert wurde. Der Unfallverursacher, seine 80 Jahre alte Beifahrerin und die Renault-Fahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt, konnten aber vor Ort ambulant ärztlich behandelt werden. Der Renault, an dem Totalschaden entstanden war, musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden. Der VW blieb fahrbereit. (cw)

Balingen (ZAK): Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Weilstetten erlitten. Ein 44-Jähriger befuhr kurz nach 16.30 Uhr mit einem Mercedes-Benz Vito die Roßwanger Straße und wollte die Tieringer Straße geradeaus in die Hauptstraße überqueren. Hierbei kam es zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten, auf der Tieringer Straße in Richtung Bundesstraße fahrenden, 75 Jahre alten Motorradfahrer. Der Senior zog sich hierbei schwere Verletzungen zu und musste nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden. Seine 1100er BMW musste von einem Abschleppunternehmen versorgt werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf mehrere tausend Euro. (ms)

