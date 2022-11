Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Festnahme nach Autodiebstahl

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

04. November 2022 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 03.11.2022 - BAB 24 /Gudow

In der Nacht vom 02.11.2022 auf den 03.11.2022 kam es in Lütjensee zu einem Diebstahl eines VW Sharans. Im Rahmen einer Kontrolle auf der BAB 24 bei Gudow konnte nun ein Mann vorläufig festgenommen werden, der mit dem gestohlenen Fahrzeug unterwegs war.

Nach derzeitigen Erkenntnissen erstattete der Fahrzeughalter des VW aus Lütjensee am Morgen des 03.11.2022 eine Anzeige wegen Diebstahls. Täterhinweise lagen diesbezüglich nicht vor.

Am 03.11.2022, gegen 10.40 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung des Polizei-Autobahnrevieres Ratzeburg im Rahmen der Verkehrsüberwachung auf der BAB 24 in Fahrtrichtung Berlin auf einen VW Sharan aufmerksam und lotste den Fahrer auf den Rastplatz Gudow, um dort eine Kontrolle durchzuführen. Eine Überprüfung ergab, dass an dem Fahrzeug falsche Kennzeichen angebracht waren und der Sharan in der Nacht zuvor in der Straße Am Hainholz in Lütjensee entwendet worden war. Der 26-jährige Fahrer aus Osteuropa wurde zunächst vorläufig festgenommen.

Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Lübeck wurde der Beschuldigte nach Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder entlassen, da er über einen festen Wohnsitz im EU-Ausland verfüge, so dass ein Haftgrund nicht vorlag. Die Ermittlungen werden nun wegen des Verdachts des Diebstahls und der Urkundenfälschung geführt.

