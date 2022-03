Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsener Straße/Aufmerksame Zeugin verhindert Diebstahl

Coesfeld (ots)

Vom Beifahrersitz ihres Autos wollte ein Unbekannter am Dienstag (8.3.)einer Seniorin die Geldbörse aus der Handtasche stehlen. Diesen Diebstahl konnte die aufmerksame Frau glücklicherweise verhindern.

Die Nottulnerin befand sich gegen 12.30 Uhr bei Einkäufen in zwei Geschäften an der Appelhülsener Straße. Dort fiel ihr der Unbekannte bereits auf, weil er sich immer auffällig umschaute und sie sozusagen bei ihren Einkäufen in den zwei Geschäften verfolgte. Nach ihren Einkäufen stieg die Frau in ihre Auto ein und legte ihre Handtasche auf den Beifahrersitz. Dann klopfte es am Fenster ihrer Fahrerseite. Ein zweiter Unbekannter wies sie auf eine angebliche Beschädigung an einem Hinterreifen ihres Autos hin. Als die Nottulnerin sich die Beschädigung anschauen wollte, stellte sie fest, dass der andere Unbekannte ihre Beifahrertür öffnete und ihre Geldbörse bereits in der Hand hielt. Geistesgegenwärtig stieg sie in ihr Auto und forderte den Unbekannten auf ihre Geldbörse zurück zu legen. Dieser Aufforderung kam der Unbekannte nach. Beide Männer entfernten sich anschließend in eine unbekannte Richtung. Personenbeschreibung. männlich, ca. 175-180 cm groß, ca. 35-40 Jahre alt, dunkel bekleidet. Die Polizei Dülmen bittet weitere Zeugen sich zu melden, Tel. 02594/7930.

