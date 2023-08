Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßliche Einbrecher geschnappt; In Schulen und in Wohnhaus eingebrochen

Bad Urach (RT): Mutmaßliche Einbrecher geschnappt

Einen schnellen Ermittlungserfolg konnten Beamte des Polizeipostens Bad Urach mit der Festnahme zweier mutmaßlicher Einbrecher am Montagmittag verzeichnen. Gegen acht Uhr war die Polizei alarmiert worden, nachdem ein Einbruch auf ein Firmengelände in der Gustav-Werner-Straße gemeldet worden war. Unbekannte waren dort am frühen Morgen eingedrungen, hatten Lagercontainer aufgebrochen und daraus Werkzeuge und Werkzeugmaschinen gestohlen. Zudem ließen sie eine auf dem Gelände abgestellte KTM Motocross-Maschine, ein Moped, Motorradschutzbekleidung, einen Benzinkanister und Motorenöl mitgehen. Mit dem Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro machten sich die Täter anschließend aus dem Staub. Im Verlauf der weiteren Ermittlungen stießen die Fahnder nicht nur auf zwei 16 und 17 Jahre alte Jugendliche, sondern konnten auch das Diebesgut bei den beiden sicherstellen. Die geständigen Jugendlichen wurden nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen ihren Erziehungsberechtigten übergeben und sehen jetzt entsprechenden Strafanzeigen entgegen. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): In Schulen eingebrochen

In die Schule in der Anemonenstraße sind Unbekannte am vergangenen Wochenende eingebrochen. Zwischen Freitag, neun Uhr, und Montag, zehn Uhr, drangen Einbrecher ins Schulgebäude ein und nachfolgend ins dortige Lehrerzimmer. Dort brachen sie zahlreiche Rollcontainer auf, durchwühlten sie und verstreuten den Inhalt im Zimmer. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. In der Zeit zwischen Donnerstag und Montag, möglicherweise aber im gleichen Zeitraum wie in der Anemonenstraße, sind Unbekannte auch in die Schule in der Bahnhofstraße eingebrochen. Dort drangen sie gewaltsam in einen Abstellraum ein und versuchten nachfolgend über eine Türe weiter ins Schulgebäude zu gelangen. Offenbar widerstand die Türe den massiven Einbruchsversuchen, sodass die Täter nach derzeitigem Stand ohne Beute geflüchtet sein dürften. Allerdings hinterließen sie hier einen Sachschaden, der auf etwa 3.000 Euro geschätzt wird. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen sicherte in beiden Fällen Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Neuhausen (ES): Einbruch in Wohnhaus

In ein Wohnhaus im Asternweg ist im Zeitraum zwischen Donnerstag, 17.30 Uhr, und Freitag, 18.50 Uhr, eingebrochen worden. Unbekannter Täter verschaffte sich durch Aufhebeln der Haustür Zutritt in das Gebäude und durchwühlte sämtliche Räume nach Stehlenswertem. Das Diebesgut wie auch der angerichtete Sachschaden stehen derzeit noch nicht fest. Zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik hat das Polizeirevier Filderstadt die Ermittlungen aufgenommen. (jp)

