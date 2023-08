Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; gestohlene Fahrzeuge

Reutlingen (ots)

Motorroller gestohlen (Zeugenaufruf)

Einen schwarzen Motorroller der Marke Kymco mit dem schwarzen Versicherungskennzeichen 374 WGB hat ein Unbekannter in der Nacht von Sonntag auf Montag gestohlen. Zwischen 19.30 Uhr und 5.30 Uhr knackte der Dieb das Lenkradschloss des Rollers, der in der Straße Unterm Georgenberg abgestellt gewesen war und machte sich samt dem Fahrzeug aus dem Staub. Der Wert des Rollers, der seitlich orange-weiße Applikationen an der Verkleidung hat, wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Im gleichen Zeitraum wurde auch ein in der Steinenbergstraße abgestellter, weißer Motorroller der Marke Piaggio mit dem schwarzen Versicherungskennzeichen 530 AJI gestohlen. Der Wert dieses Motorrollers wird auf zirka 600 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer 07121/942-3333 Hinweise entgegen. (cw)

Dettingen/Erms (RT): Zigarettenautomat aufgebrochen

Einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten haben Polizeibeamte mit Unterstützung der Feuerwehr am Samstagnachmittag aus der Erms gezogen. Gegen 15.30 Uhr verständigte ein Passant die Polizei, nachdem er den Automaten in der Erms, auf Höhe der Wilhelm-Maybachstraße entdeckt hatte. Wie sich herausstellte, war er zuvor wenige hundert Meter entfernt von seinem Standbein abgeflext, ans Ermsufer gebracht und dort aufgebrochen und ausgeplündert worden. Zur Höhe des Sachschadens und dem Wert des Diebesgutes liegen noch keine Informationen vor. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Münsingen (RT): In Tätowierstudio eingebrochen (Zeugenaufruf)

In ein Tätowierstudio in der Hauptstraße sind Unbekannte zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Sonntag, 13.45 Uhr eingebrochen. Im genannten Zeitraum verschafften sich die Unbekannten über die Eingangstüre gewaltsam Zutritt zu den Firmenräumen und ließen dort Dekorationsartikel, Schmuck und Tätowiermaschinen mitgehen. Zudem randalierten sie in den Räumen und verschmutzten diese mittels Tätowierfarbe. Der Wert des Diebesgutes und die Höhe des angerichteten Sachschadens werden auf mehrere tausend Euro geschätzt. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07381/9364-0 um Hinweise. (cw)

Weilheim/Teck (ES): BMW gestohlen (Zeugenaufruf)

Einen älteren 3er BMW mit dem Kennzeichen KÜN-ML 312 haben Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag gestohlen. Der silberne bzw. graue Kombi war in der Kalixtenbergstraße geparkt gewesen und wurde dort in der Zeit zwischen 20 Uhr und sieben Uhr gestohlen. Der bereits ältere BMW vom Typ 390L dürfte noch einen Wert von geschätzten 9.000 Euro haben. Der Polizeiposten Weilheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07023/90052-0 um Hinweise. (cw)

Neuhausen (ES): Einbruch in Firma

In einen Büroraum einer Firma in der Schönbuchstraße ist im Zeitraum zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, gegen fünf Uhr, eingebrochen worden. Unbekannter Täter gelangte durch brachiales Aufbrechen eines Fensters ins Innere des Gebäudes. Ersten Erkenntnissen nach wurde nichts entwendet. Der Sachschaden wird mit etwa 1.000 Euro beziffert. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt. (jp)

Tübingen (TÜ): Stromkabel gestohlen

Auf Kabel hatten es Unbekannte abgesehen, die am vergangenen Wochenende in eine Baustelle in der Alte Landstraße in Weilheim eingedrungen sind. Zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, steckten sie mehrere Starkstromkabel aus den Verteilerkästen aus oder schnitten sie einfach ab und ließen sie mitgehen. Vermutlich dürfte das Diebesgut im Wert von etwa 1.000 Euro mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein, weshalb das Polizeirevier Tübingen auf Zeugen hofft, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Polizeirevier Tübingen, Telefon 07071/972-8660. (cw)

