Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mit Messer unterwegs, Unfälle, Exhibitionist, im Bus eingeschlafen, Zigarettenautomat aufgebrochen

Reutlingen (ots)

Bad Urach (RT) : Alkoholisiert mit Messer unterwegs

Am frühen Sonntagmorgen ist es in Bad Urach-Hengen zu einem Polizeieinsatz gekommen. Gegen 02:13 Uhr wurde der Polizei über Notruf eine Bedrohung mit einem Messer in der Filderstraße gemeldet. Die anrückenden Polizeistreifen konnten daraufhin einen stark alkoholisierten 47-jährigen Mann alleine an der Einsatzörtlichkeit antreffen. Ermittlungen ergaben, dass es sich bei ihm um den Anrufer handelte und andere Personen nicht beteiligt waren. Stattdessen verhielt sich der Mann gegenüber der Polizei äußerst unkooperativ. Er führte ein großes Küchenmesser mit sich und weigerte sich, trotz mehrfacher Aufforderung, das Messer wegzulegen, weshalb gegen ihn Pfefferspray eingesetzt werden musste. Er konnte anschließend durch die Polizisten entwaffnet werden und musste anschließend die Nacht in einer Zelle verbringen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Metzingen (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Ein Sekundenschlaf dürfte ersten Ermittlungen zufolge der Grund für einen Verkehrsunfall sein, bei dem am Samstagnachmittag ein Schaden von circa 15.000 Euro entstanden ist. Ein 59-jähriger Nissanfahrer befuhr die B313 von Metzingen kommend in Richtung Grafenberg und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er in die Leitplanke fuhr. Nach derzeitigem Stand wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Die im Nissan mitfahrenden 6- und 10 Jahre alten Kinder wurden durch den Rettungsdienst vorsorglich in eine Klinik gebracht. Das verunfallte und nicht mehr fahrbereite Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst versorgt.

Dettingen/Erms (RT): Zigarettenautomat aufgebrochen

Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag entfernten bislang unbekannte Täter gewaltsam den Zigarettenautomaten einer Tabakfirma in der Wilhelm-Maybach-Straße in Dettingen. Dieser wurde vermutlich mittels einer Flex vom Standbein abgesägt, einige hundert Meter weiter an eine abgelegene Stelle verbracht und dann gewaltsam geöffnet. Der gesamte Inhalt wurde entwendet und der Automat hiernach in der Erms zurückgelassen. Am Samstag gegen 15.30 Uhr wurde der Automat von einem Spaziergänger im Bereich einer dortigen Brücke entdeckt. Aufgrund der Gesamtumstände muss von mehreren Tätern sowie einem mitgeführten Fahrzeug ausgegangen werden. Zur Höhe des Diebesgutes ist bislang nichts bekannt.

Nürtingen (ES): Tödlicher Verkehrsunfall

Bei einem schweren Verkehrsunfall am späten Samstagvormittag auf der B313 zwischen Nürtingen und Köngen ist der Fahrer eines Wohnmobiles verstorben. Um 11.20 Uhr fuhr der 75-jährige Lenker eines Wohnmobils die B313 in Richtung Plochingen und wurde während der Fahrt plötzlich bewusstlos. Die Beifahrerin reagierte sofort und griff ins Lenkrad. Sie bremste das Wohnmobil ab und lenkte dieses in Richtung dem Standstreifen. Hierbei touchierte das Wohnmobil die rechtsbefindliche Leitplanke. Durch Ersthelfer wurde der bewusstlose 75-jährige Fahrzeuglenker aus dem Wohnmobil geborgen. Er verstarb trotz medizinischer Versorgung durch die Ersthelfer und den Rettungsdienst an der Unfallstelle. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 2000

Tübingen-Unterjesingen (TÜ): Exhibitionist aufgetreten

Ein Exhibitionist ist am Samstagabend gegen 18.15 Uhr in der Jesinger Hauptstraße aufgetreten. Eine Zeugin konnte beobachten, wie ein bislang unbekannter Mann zuerst an der Ortsdurchfahrt urinierte und im Anschluss sein Geschlechtsteil den vorbeifahrerden Passanten bzw. Fahrzeugführern zeigte. Der unbekannte Mann ist ca. 40 Jahre alt, dunkelhäutig, trägt einen Vollbart und war mit einer Jeansjacke bekleidet. Der Mann war mit einem SUV von Tübingen kommend unterwegs. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnte weder die Person, noch das Fahrzeug festgestellt werden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Tübingen unter der Telefonnummer 07071/972-8660 entgegen.

Tübingen (TÜ): Fischwilderei

Am Samstagabend gegen 18.30 Uhr meldeten Zeugen der Polizei drei verdächtige Männer, welche offensichtlich ohne Genehmigung am Neckar im Bereich Bühl angeln würden. Bei der anschließenden polizeilichen Kontrolle stellte sich heraus, dass die drei Männer, im Alter von 51, 55 und 56 Jahren, nicht im Besitz der notwendigen Erlaubnis für das Gewässer waren. Das Trio erwartet nun eine Anzeige wegen Fischwilderei. Bei dem 51-Jährigen bestand zudem noch eine offene Geldstrafe. Nachdem er diese begleichen konnte, wurde auch er wieder auf freien Fuß gesetzt.

Tübingen (TÜ): Ankunft verschlafen

Nachdem am Samstagnachmittag gegen 14.50 Uhr ein Fernreisebus den ZOB in Tübingen ansteuerte, ließ der 30-jährige Busfahrer alle Passagiere aussteigen, um eine längere Pause einzulegen. Nachdem der vermeintlich letzte Fahrgast ausgestiegen war, verriegelte er den Bus ohne nochmaliger Kontrolle des Innenraumes und entfernte sich. Allerdings befand sich noch eine junge Dame im Bus, die offensichtlich die Ankunft in Tübingen verschlafen hatte und kurz darauf realisierte, dass sie im Bus eingesperrt war. Nachdem die 21-Jährige auf sich aufmerksam machen konnte, informierten Passanten die Bus-Leitstelle und diese die Polizei. Ein anderer Busfahrer konnte dann die Bustür über einen Notknopf öffnen. Nach kurzer Suche konnte dann auch der 30-Jährige Reisebusfahrer ausfindig gemacht werden.

Balingen-Engstlatt (ZAK): Kontrolle über Fahrzeug verloren

Schaden in noch nicht bekannter Höhe ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen um 02.50 Uhr auf der B 27 bei Engstlatt entstanden. Ein 25-Jähriger befuhr mit seinem VW Golf die B 27 in Richtung Hechingen. Auf Höhe der Anschlussstelle Engstlatt verlor dieser aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen die Mittelleitplanke. Der Fahrer des VW blieb bei dem Unfall unverletzt. Bei der Unfallaufnahme konnte bei dem 25-Jährigen Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Dieser musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben und sein Führerschein wurde einbehalten. Der VW Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Auf Grund des Abkommens von der Fahrbahn war die B 27 verschmutzt und musste durch die Straßenmeisterei gereinigt werden. Die Reinigung dauerte bis gegen 5.00 Uhr.

Burladingen (ZAK): Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten

Zu einem Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen ist es am Samstagabend gegen 19.40 Uhr auf der L382 zwischen Stetten und Burladingen gekommen. Ein 30-jähriger Fahrer eines Citroen Jumper kam auf der Stettener Straße in einer Rechtskurve ersten Ermittlungen nach wegen eines Fahrfehlers auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Skoda, der von einem 29-Jährigen gelenkt wurde. Durch den Zusammenstoß wurden sowohl der 30-jährige Citroen-Fahrer sowie der 29-jährige Skoda-Fahrer und dessen 59-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Während der Unfallverursacher durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht wurde, war eine ärztliche Versorgung der anderen Unfallbeteiligten nicht erforderlich. Da zunächst ein schwerer Frontalzusammenstoß mitgeteilt wurde, war auch die Feuerwehr Burladingen mit drei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften vor Ort. Zur Fahrbahnreinigung wurde die Straßenmeisterei Lautlingen verständigt. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge, an denen Schaden von insgesamt ca. 11.000 Euro entstanden ist, wurden durch entsprechende Abschleppdienste versorgt. Während der Unfallaufnahme war die Fahrzeug gesperrt, wodurch es aber lediglich zu geringen Verkehrsbehinderungen kam.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell