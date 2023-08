Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere Verkehrsunfälle - teilweise unter Alkoholeinwirkung; Gebäudebrand; Widerstände gegen Polizeibeamte; Farbschmierereien

Kollision Pkw contra Pedelec fordert eine verletzte Person

Bereits am Donnerstag ist es gegen 15.30 Uhr im Industriegebiet Mark West zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 47-jährigen BMW-Fahrerin und einem 59-jährigen Pedelec-Fahrer gekommen. Die 47-Jährige befuhr die Ferdinand-Lasalle-Straße in Richtung Karl-Henschel-Straße mit der Absicht nach links in die Markwiesenstraße abzubiegen. Der 59-Jährige beabsichtigte im selben Moment die Kreuzung auf der Markwiesenstraße geradeaus zu überqueren. Sie hatten beide an ihren Ampeln grünes Licht. Dennoch war der Pedelec-Fahrer vorfahrtsberechtigt. Es kam in der Kreuzungsmitte zur Kollision. Hierbei zog sich der Zweiradfahrer leichte Verletzungen zu, die noch am Unfallort von Rettungskräften versorgt wurden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 3.000 Euro.

Reutlingen (RT): Randalierendes Pärchen

In der Freitagnacht ist es kurz nach 23.00 Uhr auf offener Straße zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen einem 24-jährigen Mann und seiner 26-jährigen Freundin gekommen. Laut Zeugen schlug er sie mehrfach ins Gesicht bevor er sie dann gegen einen geparkten Pkw stieß. Bei der anschließenden Kontrolle durch die Polizei zeigte sich das alkoholisierte und unter Einfluss von Betäubungsmittel stehende Pärchen unkooperativ. Sie beleidigten die eingesetzten Beamten mit nicht zitierfähigen Worten und schlugen nach ihnen. Die Folge war, dass beide Personen in polizeilichen Gewahrsam genommen werden mussten. Sie werden nun wegen verschiedener Delikte zur Anzeige gebracht.

Pfullingen (RT): Betrunken gegen geparkten Pkw geprallt

Erheblicher Sachschaden und den Verlust des Führerscheins sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalles, der sich in den frühen Samstagmorgenstunden ereignet hat. Kurz nach 02.00 Uhr befuhr ein 26-jähriger Mann mit seinem VW Passat die Leonhardstraße in Richtung Sandwiesenstraße. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und des vorausgegangenen Alkoholkonsums verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen ordnungsgemäß geparkten Skoda Fabia. Der Mann blieb dabei unverletzt. Der Aufprall war dagegen so heftig, dass an beiden Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden von rund 10.000 Euro entstanden ist. Die Feuerwehr musste ausrücken, da an den Pkw Betriebsstoffe ausgelaufen waren. Die anschließende Alkoholüberprüfung ergab bei dem jungen Mann einen Wert von deutlich über 2 Promille.

Denkendorf (ES): Wohnwagen beschmiert - Zeugenaufruf

Unbekannte Täter besprühten an den Tagen zwischen Montag, 31.07. und Donnerstag, 03.08. mehrere Wohnwägen mit einer schwarzen Sprühfarbe auf dem Parkplatz an der Rückseite eines Discounters in der Albstraße. Die Höhe des durch die Farbe entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unbekannt. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zum Sachverhalt geben können werden gebeten, sich beim Polizeirevier Filderstadt unter der Telefonnummer 0711/7091-3 zu melden.

Wernau (ES): Gebäudebrand mit Verletzten

Zwei leicht Verletzte und ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich sind das Resultat eines Brandes in der Kirchheimer Straße in der Nacht von Freitag auf Samstag. Kurz vor Mitternacht wurde die Rettungsleitstelle über eine starke Rauchentwicklung informiert. Die im Gebäude befindlichen Personen begaben sich zum Teil selbst ins Freie und wurden zum Teil durch die Feuerwehr aus dem Wohnhaus gebracht. Ein 65-jähriger und ein 39-jähriger Bewohner kamen mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in eine Klinik. Das Gebäude ist durch den Brand unbewohnbar geworden. Die Brandursache ist Gegenstand der Ermittlungen, die das Polizeireviers Kirchheim/Teck führt. Es werden hierzu auch Spezialisten der Kriminalpolizei mit einbezogen. Es war die örtliche sowie umliegende Feuerwehren sowie eine Werkfeuerwehr mit insgesamt 13 Fahrzeugen und über 50 Personen im Einsatz. Der Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuzes war mit zwei Fahrzeugen und neun Personen vor Ort.

Kirchheim (ES): Verbotswidrig abgebogen und Verkehrsunfall verursacht

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Freitag, um 14.50 Uhr an der Einmündung B297 / Bürgerseesträßle gekommen. Ein 58-jähriger Fahrer eines Pkw Toyota Corolla wollte vom Bürgerseesträßle nach rechts auf die B 297 in Richtung Kirchheim abbiegen und hielt ordnungsgemäß an der dortigen Stoppstelle an. Hier ließ er mehrere aus Richtung Reudern kommende Fahrzeuge passieren und fuhr dann auf die B 297 ein. Hierbei übersah er den Pkw VW Touran einer 67-jährigen Fahrzeugführerin und touchiert diesen am vorderen rechten Bereich. Der VW kam hierdurch ins Schleudern und geriet auf die rechts der Fahrbahn beginnende Leitplanke, fuhr einige Meter darauf und wurde dann nach rechts in eine Wiese abgewiesen. Aufgrund der stark abfallenden Böschung überschlug sich der Pkw mehrfach und kam nach über 40 Metern auf den Rädern zum Stehen. Die 67-Jährige verletzte sich hierbei leicht und wurde zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 15.000 Euro. Die B 297 musste zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für 2 Stunden voll gesperrt werden. Dadurch kam es im Feierabendverkehr teilweise zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen Eine Umleitung erfolgte durch Polizeibeamte.

Neckartailfingen (ES): Familienstreit eskaliert

Zu mehreren Straftaten ist es am Freitagabend kurz nach 20 Uhr im Rahmen eines Familienstreits in einem Mehrfamilienhaus in Neckartailfingen gekommen. Der 26-jährige Sohn der Familie attackierte seine Mutter und verhielt sich gegenüber seinem Vater und seinen beiden jüngeren Schwestern aggressiv. Die hinzugezogenen Streifenbesatzungen wurden beim Versuch den Streit zu schlichten und den Sachverhalt aufzunehmen durch ein alkoholisiertes Familienmitglied mit nicht zitierfähigen Worten beleidigt. Der 25-Jährige musste aufgrund seines weiterhin aggressiven Verhaltens in Gewahrsam genommen werden. Im Zuge dessen bespuckte er einen Polizeibeamten.

Balingen (ZAK): Körperverletzung und tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Am Samstag gegen 01.00 Uhr, ist es in Balingen in der Balinger Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren weiblichen Jugendlichen gekommen. Eine 16-jährige Jugendliche hatte auf einer Party reichlich Alkohol konsumiert und geriet mit zwei Freundinnen in Streit. Einer ebenfalls 16-Jährigen schlug sie im Verlaufe des Streits die Brille von der Nase und biss ihr ins Dekolleté. Beim Eintreffen der Polizei ergriff die 16-Jährige zunächst zu Fuß die Flucht, konnte aber durch eine Polizeibeamtin kurze Zeit später eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Gegen die Festnahme und das Festhalten leistete sie erheblichen Widerstand, schlug um sich und wollte sich losreißen. Außerdem biss sie in die Armbeuge der Polizeibeamtin, welche hierdurch verletzt wurde. Beim Anlegen der Handschließen versuchte sich die junge Dame mit massiven Tritten zu wehren. Außerdem beleidigte sie die einschreitenden Polizeibeamten fortwährend mit üblen nicht zitierfähigen Beschimpfungen. Die 16-Jährige wurde zum Polizeirevier verbracht. Hier warf sie sich auf den Fußboden und schlug mehrfach auf Boden und Wand ein. Verletzungen trug sie hierdurch nicht davon. Nach Abschluss der Ermittlungen wird die 16-Jährige wegen verschiedenen Delikten zur Anzeige gebracht.

