Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verdächtige nach versuchtem Tötungsdelikt in Wendlingen ermittelt und inhaftiert

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen:

Ergänzung zur Pressemitteilung vom 2.8.2023/16.16 Uhr

Wendlingen (ES): Nach der tätlichen Auseinandersetzung unter Jugendlichen am 18.7.2023 auf einem Bolzplatz in Wendlingen und den bereits berichteten Festnahmen hat sich am Samstag (4.8.2023) ein weiterer Tatverdächtiger bei der Polizei gestellt. Der 14-Jährige wurde festgenommen und im Lauf des Sonntags dem Haftrichter beim Amtsgericht Nürtingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug.

Darüber hinaus führten die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zwischenzeitlich zur Identifizierung eines weiteren, mutmaßlichen Tatbeteiligten, bei dem es sich um einen 15-Jährigen handelt. Wie ein weiterer, gleichaltriger Beschuldigter befindet er sich bereits wegen einer anderen Straftat in Untersuchungshaft.

Wegen des Verdachts des versuchten Totschlags befinden sich nun fünf Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren in Haft. (ak)

