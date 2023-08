POL-RT: Zwei Personen bei Auseinandersetzung schwer verletzt (Ostfildern)

Reutlingen (ots) - Esslingen (ES): Tödlicher Verkehrsunfall Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Sonntagabend gegen 18.25 Uhr auf der K1213 zwischen dem Abzweig Kimmichsweiler und dem Abzweig Aichschieß gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 40-jährige VW Polo Lenkerin die Römerstraße von der K1267 kommend in Richtung Jägerhaus und wollte an einer Einbuchtung ihr Fahrzeug wenden. Beim Wendevorgang übersah sie einen ordnungsgemäß auf der K1213 ...

