Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - 22 Handyverstöße, 19 x nicht angeschnallt

Mainz (ots)

Bei einer Kontrolle des Durchgangsverkehrs in der Wormser Straße wurden am Donnerstag insgesamt 46 Fahrzeugführer angehalten und auf einem Parkplatz kontrolliert. Sie wurden zuvor beim Vorbeifahren an einer Kontrollstelle erkannt, weil sie entweder ein Mobiltelefon in der Hand hielten oder nicht angeschnallt waren. Insgesamt 22 Fahrer hatten dabei ein Mobiltelefon in der Hand. 15 gaben den Verstoß direkt zu und müssen nun mit einem Bußgeld von 100,- EUR rechnen. In den sieben anderen Fällen woltlen die Fahrer sich zunächst noch schriftlich dazu äußern. 19 Fahrer waren nicht angeschnallt. Sie entrichteten direkt an der Kontrollstelle 35,- EUR Verwarngeld. Nicht nur wegen der Schwerpunktwoche "Alkohol und Drogen im Straßenverkehr" wurde fünf Fahrern ein Atemalkoholtest angeboten um den Verdacht einer Trunkenheitsfahrt zu entkräften. In keinem der Fälle führte der Test zu einem relevanten Ergebnis. Einem weiteren Fahrer wurde ein Urintest angeboten um den Verdacht einer Fahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel zu widerlegen. Auch dieser Fahrer konnte seine Fahrt fortsetzen. In einem Fall wurde ein Führerschein sichergestellt, weil dieser durch den Besitzer trotz Aufforderung nicht abgegeben wurde. Dieser konnte seine Fahrt dann nicht fortsetzen und musste sich um das Abholen seines Autos kümmern.

Das Polizeipräsidium Mainz wird diese Kontrollen in unterschiedlicher Form fortsetzen. Auch wenn der Schwerpunkt "Alkohol und Drogen" lautet, werden durch die Polizei auch die Einhaltung aller anderen Vorschriften kontrolliert und geahndet. Die Polizei Mainz wünscht weiterhin gute Fahrt und eine sichere und rücksichtsvolle Teilnahme am Straßenverkehr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell