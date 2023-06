Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Gonsenheim, Einbruch in Erdgeschoss-Wohnung

Mainz-Gonsenheim (ots)

Am 14.06.2023 im Zeitraum zwischen 08-14:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in Mainz-Gonsenheim. Als die 39-jährige Bewohnerin nach sechsstündiger Abwesenheit zurück in ihre Wohnung in der Heidesheimer Straße kam, stellte sie fest, dass die Wohnungseingangstür aufgehebelt und sämtliche Räume durchwühlt wurden. Durch die Mainzer Kriminalpolizei wurde vor Ort eine Spurensuche durchgeführt. Nach derzeitigen Kenntnisstand wurde ausschließlich Bargeld entwendet.

