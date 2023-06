Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Innenstadt - Holzhofstraße nach Unfall gesperrt

Mainz-Innenstadt (ots)

Am heutigen Mittwochmorgen gegen 11:20 Uhr kam es in der Holzhofstraße in Mainz, vor dem dortigen Kino, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Auto. Der 68 Jahre alte Motorradfahrer wurde hierbei verletzt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der Motorradfahrer hinter einem 81-Jährigen Autofahrer in Richtung Rhein. Als der 81-Jährige verkehrsbedingt anhalten musste, wich der Motorradfahrer dem anhaltenden Auto aus, um eine Kollision zu verhindern. Durch das Ausweichmanöver verlor er die Kontrolle über das Motorrad und stürzte zu Boden. Zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam es nicht. Der Motorradfahrer wurde bei dem Sturz verletzt und im Anschluss medizinisch versorgt.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme musste die Holzhofstraße im Bereich zwischen den Einmündungen Windmühlenstraße und Neutorstraße für einen Zeitraum von etwa 20 Minuten voll gesperrt werden Dies führte zu Verkehrsbeeinträchtigungen, insbesondere der ÖPNV musste zeitweise umgeleitet werden.

